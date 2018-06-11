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Bodrum'da kilometrelerce kuyruk oluştu

Ramazan bayramına 4 gün kala tatilciler Bodrum'a akın etmeye başladı.

İHA | 11.06.2018 - 19:11..
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Bodrum'da kilometrelerce kuyruk oluştu

2 gündür yoğun trafiğin görüldüğü ilçede bugün ise trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce trafik kuyrugunda kalan vatandaşlar 4 kilometrelik yolu 50 dakikada geldiklerini ifade etti.

TRAFİK KİLİT DURUMDA

İlçe girişinde başlayan trafik kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye kadar ulaştı. Trafiğin bir ucunun Bodrum girişinde diğer ucunun ise Ortakent kavşağında olduğu görüldü.

Bodrum'da kilometrelerce kuyruk oluştu

Trafik yoğunluğundan dolayı ambulanslarda uzun kuyruklardan geçmekte zorlandı. İstanbul, İzmir, Ankara ve yurdun birçok kesiminden gelen binlerce yerli turist trafik çilesi yaşadı.

Bodrum'da kilometrelerce kuyruk oluştu

Bodrum'da kilometrelerce kuyruk oluştu

Bodrum'da kilometrelerce kuyruk oluştu

Bodrum'da kilometrelerce kuyruk oluştu

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