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Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

09.05.2017 - 15:20
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Bodrum'da bu sabah başlayarak öğle saatlerinde hızı 60 kilometreye kadar ulaşan lodosta kenttekiler yolda yürümekte zorluk çekti.

YATLAR AĞIR HASAR GÖRDÜ

Sahillerde ve plajlarda sezonu açan restoran ve otellerin masa ile sandalyeleri sürüklendi. Esnaftan bazıları, şezlonglarını denizden topladı. Sahilden 80 metre açıkta demirli olan 'Çılgın' isimli 18 metrelik motor yat, demir tarayarak karaya kadar geldi ve su alıp batmaya başladı.

Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

MOTOR YAT BATMAKTAN KURTARILDI

Ağır hasar alan yatı kurtarmaya çalışan gemiciler, çok zor anlar yaşadı. Bir gemici, iskele ile tekne arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. Ayrıca iki ayrı motor yat ise kaptanları tarafından tam karaya oturacakken son anda kurtarıldı.

Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Sahildeki restoran ve kafetaryaların ahşap iskeleleri parçalandı. Bugün yapılması gereken Bodrum- İstanköy (Kos) İstanköy- Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Ortakent ve Turgutreis'te küçük balıkçı kayıkları, karaya sürüklendi. Ayrıca bir balıkçı teknesi battı.


Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

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