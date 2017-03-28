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Bodrum'da Türkiye'nin en pahalı odası inşa ediliyor

Turgutreis'te bir otelin 'kral dairesi'nin bir gecelik fiyatı 55 milyar lira olarak belirlendi.

28.03.2017 - 12:12
  1. Haberler
  2. Emlak

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Altın kakma ve rölyeflerle işlenen Bodrum'un en iyi mimari projesi olmaya aday kral dairesinde en çok 'Titanic' adlı yatak dikkati çekiyor. Ayrıca oda bittiğinde Türkiye'nin en pahalı 'kral dairesi' olacak.

BİR GECELİK FİYATI 55 MİLYAR LİRA

3 aydır üzerinde çalışılan kral dairesinin bir gecelik fiyatı ise 15 bin dolar, yani yaklaşık 55 milyar lira olarak belirlendi.

Bodrum'da Türkiye'nin en pahalı odası inşa ediliyor

HER BİRİ AYRI KONSEPTLERDE HAZIRLANDI

Firma yetkilileri, ayrıca oteldeki 19 suitin her birinin birbirinden farklı renk ve konseptlerde hazırlandığı bildirdi.

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