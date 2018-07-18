Bodrum'da üst üste çıkan yangınlar isyan ettirdi

Bodrum Bitez Mahallesi Kavaklı Sarnıç Caddesi'ndeki makilik ve otluk alandan duman yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

EV VE OTELLERİ DE TEHDİT ETTİ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiyenin yanı sıra mahalleli de bahçe hortumları ve su dolu kovalarla müdahale etti. Bölgedeki evleri ve bazı otelleri de tehdit eden alevler, mahalleliye bir süre panik yaşattı.

"KASITLI" DEDİLER, TEPKİ GÖSTERDİLER

Yangın söndürme çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. Bölgede bu yıl birden fazla yangın meydana geldiğini ve bu yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığını öne süren bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

3 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ve polis ekipleri, yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.