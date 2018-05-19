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Bodrum'da villalardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı

İş adamlarına ait ayakkabıları çaldıkları iddiasıyla lüks cipte yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

AA | 19.05.2018 - 13:46..
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Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'ndeki lüks villalardan iş adamlarına ait pahalı ayakkabıların çalınması üzerine çalışma başlattı.

CİPTE YAKALANDILAR

Olayın yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen R.A, H.Ç. ve İ.K, ilçe merkezindeki lüks cipte yakalandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, R.A. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'da villalardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı

4 BİN LİRALIK AYAKKABILAR

Çalınan ayakkabıların her bir çiftinin yaklaşık 4 bin lira değerinde ve özel seri olduğu belirtildi.

Bodrum'da villalardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı

HAKKINDA 70 YIL 8 AY CEZA VAR

Üzerinden sahte kimlik çıkan H.Ç'nin, İstanbul, Yalova, İzmir ve Eskişehir'deki ikametgahlardan hırsızlık suçlamasıyla arandığı, hakkında kesinleşmiş 70 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlıların lüks villadaki ayakkabıları çalması yer alıyor.

Bodrum'da villalardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı

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