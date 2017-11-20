Bodrum'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Fas'ta yapılan yardım organizasyonunda 15 kadın hayatını kaybetti.

Şehit Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçka'da halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi ülke ne der bakmayın

Lübnan Başbakanlığından istifa eden Saad Hariri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşecek.

Macron ile görüşen Hariri Sisi'ye de gidecek

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Aykut Kocaman istifasından neden vazgeçtiğini anlattı

Sivasspor'u 4-1 deviren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, "Zor bir zaman olduğu için devam etme kararı aldım" dedi.