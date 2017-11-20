taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8536
EURO
4,5439
ALTIN
160,36
PETR
62,7100

Bodrum'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

PKK operasyonunda Muğla'da otogardayken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

20.11.2017 - 00:23
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muğla'da üniversite öğrencisiyken PKK/KCK'ya katıldığı ileri sürülen, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliği"nden hakkında yakalama kararı verilen Haldun K'nin Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaşan polis ekipleri, harekete geçti.

Bodrum'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

OTOGARDA YAKALANDI

Bodrum Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı zanlı, otogarda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Haldun K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi ülke ne der bakmayın
Şehit Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçka'da halka seslendi.
Türkiye'den Irak depreminde zarar gören 15 aileye yardım
AFAD, Irak ve İran'ın vuran Süleymaniye merkezli deprem sonrası 150 aileye yardım yaptı.
İsveç'te cami kapısına ırkçı saldırı
İsveç'in Flen ilçesinde Flen Camisi'nin kepengine gamalı haç çizildi.
Van'daki korucular yemin etti
Van'ın Edremit ilçesinde 126 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fas'ta yarım izdihamı

Fas'ta yarım izdihamı

0
Bodrum'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Bodrum'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM