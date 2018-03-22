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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki terör yandaşlarına operasyon

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıran 5 kişi gözaltına alındı.

AA | 22.03.2018 - 14:56..
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki terör yandaşlarına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıran 17 kişiyi tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Tespit edilenlerin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda Ş.K., Y.N.Ö, A.E., K.S. ve S.S. adlı şüpheliler gözaltına aldı.

Yakalanan 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirilirken, tespit edilen ve adreslerinde bulunamayan 12 kişinin arandığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki terör yandaşlarına operasyon

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki terör yandaşlarına operasyon

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