Tarihi kalenin içi adeta harabeye dönmüş durumda. Kaleyi ziyarete gelenler inekler ile karşılaşıyor.

Sarıyer'de bulunan Rumeli Feneri Kalesi, 1769 yılında Kuzeyden gelen Kazak baskınlarına karşı ilk önlem noktasını oluşturmak amacıyla Osmanlı mimarları tarafından inşa edildi.

HARABEYE DÖNDÜ

Boğazın en uç noktasında yer alan kale geçen yıllar içinde kaderine terkedildi. Restorasyon çalışmaları bir türlü başlamayan kalenin duvarlarında derin çatlak ve çökmeler oluştu. Ziyaretçiler ve çevredekilerin verdiği zarar da kaleyi harabeye çevirdi.

Boğaz'ın incisi kaderine terk edildi VİDEO

AHIRI ANDIRYOR

Kaleyi ziyarete gelenler gördükleri manzara karşısında şok yaşıyorlar. Kalenin duvarlarına sprey boya ile yazılar yazılmış durumda.

Kalenin içi de ahırı andırıyor. Çevre köyden çobanlar büyükbaş hayvanları kalenin içine getiriyor. Kalenin içine girenler inekler ile karşılaşıyor. Hafta sonları kale içinde mangal yapanlara da rastlamak mümkün.