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Boğazına demir çubuk saplanan genç kız hayatını kaybetti

Gaziantep'te 7 Mayıs tarihinde geçirdiği trafik kazası sırasında boğazına demir çubuk saplanan Hande Karaoğlu, bugün hayatını kaybetti.

15.05.2017 - 13:49
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7 Mayıs Pazar günü Pancarlı Mahallesi 6'ncı Cadde üzerinde meydana gelen kazada, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak inşaatta çarpmış ve bu sırada duvardaki 6 metre uzunluğunda demir çubuk, aracın ön tarafındaki Hande Karaoğlu'nun boğazına saplanmıştı.

Boğazına demir çubuk saplanan genç kız hayatını kaybetti

İtfaiyenin müdahalesi sonrasında demir çubuk kesilerek götürüldüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaoğlu, 8 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Boğazına demir çubuk saplanan genç kız hayatını kaybetti

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