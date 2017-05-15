Boğazına demir çubuk saplanan genç kız hayatını kaybetti

7 Mayıs Pazar günü Pancarlı Mahallesi 6'ncı Cadde üzerinde meydana gelen kazada, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak inşaatta çarpmış ve bu sırada duvardaki 6 metre uzunluğunda demir çubuk, aracın ön tarafındaki Hande Karaoğlu'nun boğazına saplanmıştı.

İtfaiyenin müdahalesi sonrasında demir çubuk kesilerek götürüldüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaoğlu, 8 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.