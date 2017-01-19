Bogdanov: Türkiye, Suriye'deki tüm grupları ikna etmeli

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bogdanov, Ankara'nın Suriye'de 29 Aralık'ta imzalanan ateşkes anlaşmasına katılan tüm tarafların Kazakistan'ın başkenti Astana’da yapılacak barış görüşmelerinde masada yer almasını sağlaması gerektiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov SPUTNİK Bogdanov: Astana daveti ABD Büyükelçisi Tefft'e teslim edildi

'AHRAR'UŞ ŞAM KONUSUNDA HENÜZ SON SÖZ SÖYLENMEDİ’

Ahrar'uş Şam'ın Astana'daki görüşmeye katılmayı reddetmesini de değerlendiren Bogdanov, henüz son sözlerin söylenmediğini, biraz daha beklemek gerektiğini ifade etti.

'SURİYE'NİN GÜNEYİNDEKİ SİLAHLI GRUPLAR ANLAŞMA HAKKINDA BİLGİ EDİNDİ'

Öte yandan Rusya'nın Suriye'deki diğer silahlı grupların da ateşkese dahil olmasını umduğunu söyleyen Bogdanov, özellikle ülkenin güneyindeki örgütlerin anlaşma hakkında bilgi edindiğini aktardı.