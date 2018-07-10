Hindistan'da bir düğünde peş peşe olaylar yaşandı. Gelini kucaklayıp damadın boynuna çiçek taktıran bir kişi, daha sonra gelin tarafından tokatlandı. Adama bağırıp kızan gelin tam arkasını döndüğü sırada bu sefer başka bir tokatlama olayı yaşandı.

OLAYLAR ÇIKTI

Adam tam salondan çıkacağı sırada bir başka kadını, tıpkı kendisinin tokatlandığı gibi tokatladı. Aldığı arbe karşısında neye uğradığını şaşıran kadın adeta dumur olurken adam ise salonu terk etti. Geriye ise ilginç düğünden bu görüntüler kaldı.

Bol tokatlı Hint düğünü - VİDEO