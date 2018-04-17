Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: 1 ölü

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Beştepe'de ordumuz ve polisimize dua

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Denizli'de trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü. Araçtaki 2 kişi ise kazayı hafif yaralı atlattı.

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL, erken seçim ve Ege krizi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı

İBB'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018"de konuşan Eski İspanya Başbakanı Zapatero, "Eğer dünyada bir başkent seçmek gerekirse bu kesinlikle İstanbul olurdu" dedi.

1 Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor Malatyalılara yeni bir üniversite müjdesi veren Cumhurbaşkanı, konuşmasını devam ettirirken, İsmet İnönü'nün adını ağzına almak istemedi.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın 13.30'da görüşeceğini açıkladı.

3 Video hakem devre arasında penaltı verdi Bundesliga'da oynanan Mainz 05 - Freiburg maçında ilk yarı bittikten sonra VAR kararı ile penaltı verildi. Oyuncular soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı.

4 Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi MHP Lideri, 3 Kasım 2019'un beklenemeyeceğini seçimlerin 26 Ağustos 2018'de yapılması gerektiğini söyledi.

5 Türkiye ile İran arasında ilk para takası İran hükümetine bağlı ajans, iki ülke arasında ilk para takasının gerçekleştiğini duyurdu. İran ile Türkiye, dolar/euro kullanmadan ticaret yapacak.

6 Turgut Özal vefatının 25. yılında anıldı Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında İstanbul'daki Anıtmezar'da düzenlenen programla anıldı, programa Semra Özal başta olmak üzere aile üyeleri de katıldı.