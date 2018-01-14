Bolu Dağı Tüneli'ni 7 milyondan fazla sürücü kullandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı Tüneli'ni kullanan araç sayısını belirledi. Trafiğe kayıtlı 21 milyon araç bulunurken bu araçlardan 7 milyonun bu tüneli kullandığı açıklandı.

İSTANBUL İSTİKAMETİNE 3 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Anadolu Otoyolu'nun Abant Kaynaşlı gişeleri arasında bulunan Bolu Dağı Tüneli'nden geçen yıl içerisinde Ankara istikametine 3 milyon 896 bin 55, İstanbul istikametine ise 3 milyon 440 bin 214 olmak üzere toplam 7 milyon 336 bin 269 araç geçiş yaptı.

HER ÜÇ ARAÇTAN BİRİ TÜNELİ KULLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine göre trafiğe kayıtlı 21 milyon 362 bin 512 araç bulunurken, aynı yıl içerisinde ülke genelinde yaklaşık her üç araçtan biri tüneli kullandı.