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Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları ileri sürülen 15 asker ile 1 mahrem imam gözaltına alındı.

DHA | 21.01.2018 - 05:27..
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kırşehir, İstanbul, Kocaeli ve KKTC’de oldukları tespit edilen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerden 13’ünün daha önce Bolu 2’nci Komando Tugayı’nda görev yaptığı, 2’sinin ise daha önceki soruşturmalarda meslekten ihraç edildiği belirtildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise kayıtlarda bir mesleğinin olmadığı ve örgütün mahrem imamı olduğu kaydedildi.

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