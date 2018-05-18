taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.292
USD
4,4805
EURO
5,2809
ALTIN
185,45
PETR
79,6900

Bolu'da bir fabrikada 15 işçi zehirlendi

Gerede ilçesindeki demir çelik fabrikasında, boya ve tiner karışımı bir maddeden etkilenen 15 işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

DHA | 18.05.2018 - 14:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında, ​bugün öğle saatlerinde işçilerden bazıları rahatsızlandı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda UMKE ve 112 Acil ekibi sevk edildi.

Bolu'da bir fabrikada 15 işçi zehirlendi

BOYA VE TİNER KARIŞIMINDAN ETKİLENDİLER

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 15 işçi, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin, boya ve tiner karışımı bir maddeden etkilendikleri belirtildi.

Bolu'da bir fabrikada 15 işçi zehirlendi


3 İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "15 işçi tedavi altına alındı. 3 işçi yoğun bakımda. Tiner ve boya karışımı bir maddeden etkilendiklerini düşünüyoruz. 3 hastamız dışında hayati tehlikesi olan yok." dedi.

AFAD ekipleri fabrikada incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Otogarda yakalanan göçmenler gözyaşlarına boğuldu
Avrupa'ya kaçmaya çalışırken Adana'da şehirler arası otogarda yakalanan 17 kaçak göçmen, sınır dışı edilmemek için ağlayarak polislere yalvardı.
Afyonkarahisar'da 34 FETÖ'cü adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, 49 milyon kişiye ait seçmen kayıt bilgilerinin çıktığı evden gözaltına alınanların adliyeye götürülürken yüzleri gülüyordu.
Ege Denizi'nde 174 kaçak Suriyeli yakalandı
İzmir ve Aydın'da düzenlenen 3 operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 174 Suriyeli'nin yakalandığı bildirildi.
Edirne'de, yurda kaçak sokulan 82 hayvan ele geçirildi
Keşan'da durdurulan bir kamyonette, İstanbul'daki pet shoplarda satılmak üzere Yunanistan'da üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 82 hayvana el konuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

140
Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

179
Oktay Vural aday listesinde yok

Oktay Vural aday listesinde yok

105
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

147
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

136
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

27
Trump: AB ve Çin şımardı

Trump: AB ve Çin şımardı

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM