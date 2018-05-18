Bolu'da bir fabrikada 15 işçi zehirlendi

Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında, ​bugün öğle saatlerinde işçilerden bazıları rahatsızlandı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda UMKE ve 112 Acil ekibi sevk edildi.

BOYA VE TİNER KARIŞIMINDAN ETKİLENDİLER

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 15 işçi, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin, boya ve tiner karışımı bir maddeden etkilendikleri belirtildi.





3 İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "15 işçi tedavi altına alındı. 3 işçi yoğun bakımda. Tiner ve boya karışımı bir maddeden etkilendiklerini düşünüyoruz. 3 hastamız dışında hayati tehlikesi olan yok." dedi.

AFAD ekipleri fabrikada incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

