Bolu'da elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da 5 kişinin ölümüne neden olan Cem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

La Liga'nın 18. haftasında, milli golcümüz Enes Ünal'ın gol attığı maçta Villarreal, Deportivo La Coruna ile 1-1 berabere kaldı.

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Kazadan sonra öldüğü bildirilen Gün'ü doktorlar kurtardı

Erzincan-Erzurum karayolunda bir otomobil köprünün korkuluklarına çarptı. Meydana gelen kazada bir bebek ve annesi hayatını kaybetti.