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Bolu'da elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bolu'da sürücünün kamyonetin kontrolünü kaybetmesi sonrası gerçekleşen kazada, 1 kişi öldü.

İHA | 08.01.2018 - 01:29..
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı. Bolu'da meydana gelen kazada, 1 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Bolu'da elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı


SÜRÜCÜ YARALANDI YANINDAKİ ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü yaralanırken, kamyonette bulunan 60 yaşındaki Tuncay Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Yavuz, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren 60 yaşındaki Tuncay Öztürk’ün cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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