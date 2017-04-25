Bolu'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda fuhuş yapıldığı ileri sürülen Tabaklar Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı.

İKİ KADINA FUHUŞ YAPTIRTIYORDU

Evde 22 ve 42 yaşlarında Türkmenistan uyruklu iki kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edilen Melike S., gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden Melike S., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Fuhuşa aracılık etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu kadınlar ise emniyetteki işelmleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilecek.