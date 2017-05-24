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Bolu'da jandarmanın durdurduğu araçtan boynuz çıktı

Bolu'da, Jandarma ekiplerinin durdurduğu Gürcistan plakalı bir otomobilde geyik ve karaca boynuzları, trofe, post ve kürk bulundu.

24.05.2017 - 19:18
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan Gürcistan vatandaşı A.I'nın kullandığı otomobilde arama yapıldı.

GEYİK VE KARAA BOYNUZLARI BULUNDU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramada, 7 tek geyik boynuzu, 4 çift karaca boynuzu, 1 karaca trofesi, 1 boynuzlu geyik trofesi, 9 sansar postu ve 3 kürk ve kürklere ait yakalık ele geçirildi. Ele geçirilen boynuzlar, trofeler, post ve kürkler Bolu Milli Parklar İI Müdürlüğüne teslim edildi. Sürücü A.I ise kimlik ve adres tespiti yapılarak serbest bırakıldı."

Bolu'da jandarmanın durdurduğu araçtan boynuz çıktı

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