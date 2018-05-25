taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.138
USD
4,7807
EURO
5,5967
ALTIN
200,20
PETR
78,6100

Bolu'da jeotermal kaynak arama ruhsatları ihale edilecek

Bolu İl Encümeni Başkanlığı, kentte bulunan 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı için ihaleye çıktı.

AA | 25.05.2018 - 09:05..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

4

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bolu merkezde 2 bin 335 ve 2 bin 598 hektar, Mengen ilçesinde 4 bin 800 hektar, Mudurnu ilçesinde 3 bin 263 ve 2 bin 648 hektar olmak üzere 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı alanın, ruhsat haklarının devri için açık artırma usulüyle ihalesi yapılacak.

İHALELER YAPILACAK

Muhammen bedelleri 75 bin lira ile 1 milyon lira arasında, geçici teminat bedelleri ise 22 bin 500 lira ile 300 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 12 Haziran Salı günü saat 14.00'den itibaren sırayla yapılacak.

Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek ihaleler için istekliler tekliflerini, ihale günü en geç saat 13.30’a kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verebilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

170
Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

87
İngiliz Bakan Boris'i telefonla işlettiler

İngiliz Bakan Boris'i telefonla işlettiler

13
Akar terörle mücadelede ortak adım atılmasını istedi

Akar terörle mücadelede ortak adım atılmasını istedi

31
Rugby'de insanlık dışı faul

Rugby'de insanlık dışı faul

12
Kel kartal tilkinin avını alıp kaçtı

Kel kartal tilkinin avını alıp kaçtı

17
1 kişi Adana'da iki otomobile takip cihazı taktı

1 kişi Adana'da iki otomobile takip cihazı taktı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM