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Bolu'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bolu'da kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak yola savrulan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA | 11.04.2018 - 21:08..
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Saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Batı Gişelerine yaklaşık 1 kilometre mesafede meydana gelen kazada, Mahmut Dede idaresindeki 34 BDP 143 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak hızla refüjde bulunan aydınlatma direğine çaptı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle takla atarak bariyerlerin üzerinden yola fırlayan otomobilde bulunan 5 kişi otoyola savruldu. Kazada, araçta bulunan 54 yaşındaki Mehmet Dede olay yerinde yaşamını yitirdi. Takla atan otomobilden yola savrula Mahmut, Halil ve Mevlüt Dede ile Hanım Muratoğlu ise yaralı halde vatandaşların yardımıyla emniyet şeridine götürüldü.

Bolu'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldılar.

Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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