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Bolu'da kaza: 4 yaralı

Bolu'da iki minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 29.11.2017 - 21:31..
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Şehit Selen Paşa ile Taşhancılar caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Mehmet Demir yönetimindeki 14 GA 822 plakalı minibüs ile Güngör Bektaş yönetimindeki 81 DB 288 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kazada, içinde yolcusu bulunmayan servis minibüsü devrildi, sürücüler ile Müşerref ve Serranur Demir yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bolu'da kaza: 4 yaralı

Kazanın ardından yaralıların yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

Bolu'da kaza: 4 yaralı

Bolu'da kaza: 4 yaralı

Bolu'da kaza: 4 yaralı

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