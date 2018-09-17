Bolu'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 7 yaralı

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Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Türkiye'nin başlattığı ayaklanma dünyanın gözünü açtı. Dolar yerine kendi paralarıyla ticaret yapmak için çalışma başlatan ülkeler çoğaldı. Rusya, doların yerine alternatiflerin arandığı itiraf etti.