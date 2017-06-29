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Bolu'daki cinsel istismar davasında karar

Bolu'da 10 öğrenciye cinsel istismarda bulunan lise müdürüne 96 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

29.06.2017 - 18:11
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Haziran 2016'da Seben ilçesinde müdür olarak görev yaptığı lisede 10 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla "çocuğun cinsel istismarı" suçundan geçen yıl aralık ayında tutuklanan Metin S.'nin yargılanmasına devam edildi.

SUÇLAMALARI REDDEDEN MÜDÜRE MAHKEME CEZAYI KESTİ

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, 5 öğrenciye sarkıntılık ettiği gerekçesiyle 6 yıl üçer ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Bir öğrencisine karşı cinsel istismardan 17 yıl 7 ay ve diğer 4 öğrencisine yönelik gerçekleştirdiği aynı suçlardan da on ikişer yıl hapse mahkum edilen sanık, toplamda 96 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'daki cinsel istismar davasında karar

TACİZE BABA ŞEFKATİ DEDİ

'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 7 aydır tutuklu yargılanan Metin S., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında suçlamaları reddederek, 39 yıllık eğitimci olduğunu ve çocuklara baba şefkatiyle yaklaştığını ileri sürdü.

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