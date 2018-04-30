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Bomba sanılan paketten ayakkabı çöpleri çıktı

Antalya'da turistlerin yoğun olarak geldiği AVM'nin önünde bomba sanılan kutudan yeni ayakkabının çöpleri çıktı.

İHA | 30.04.2018 - 20:48..
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Muratpaşa ilçesi, Tahılpazarı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde bulunan kentin işlek AVM’si ile tramvay durağı arasında bulunan yerde unutulan ayakkabı kutusu paniğe neden oldu.

YABANCI TURİST DURUMU ANLAMADI

Saat 18.00 civarında ayakkabı kutusunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Turistlerin de yoğun bulunduğu alışveriş merkezine yakın bölgede unutulan şüpheli kutu ihbarı üzerine polis olay yerine geldi. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları ayakkabı kutusundan uzak tutmaya çalıştı. Kutunun olduğu noktadan geçmeye çalışan bir turist polislerin ikazına rağmen durumu anlamayınca polis ekipleri turiste durumu güçlükle anlattı. Kadın turisti, yanında bulunan kocası da kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Polis ekipleri tramvay yolunu, araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddede geniş güvenlik önlemi alan polis, alana şerit çekerek olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı.

Bomba sanılan paketten ayakkabı çöpleri çıktı

YENİ AYAKKABININ ÇÖPLERİ ÇIKTI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis, kıyafetini giydikten sonra şüpheli paketin olduğu noktaya doğru ilerledi. Bomba imha uzmanı polisin yaptığı incelemede, kutunun içinden yeni alınmış ayakkabının çöpleri çıktı. Bunun üzerine kutuyu alan polis, tramvay ve araç yolunu tekrar trafiğe açtı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla olayı saniye saniye kaydetti.

Bomba sanılan paketten ayakkabı çöpleri çıktı

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