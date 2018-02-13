Reyhanlı'da çocuklar bomba sesleri altında büyüyor

Zeytin Dalı Harekatı’nın 25. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin’deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay’ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından da çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleri de terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

TÜRK ASKERLERİNE SONSUZ GÜVEN

Reyhanlı ilçesinin sınıra sıfır noktasındaki Oğulpınar Mahallesi’nde yaşayan çocuklar da karakoldan atılan roket ve bomba seslerinden artık korkmadıklarını, eskiden olduğu gibi okula gidip, oyunlar oynadıklarını bildirdi.

En büyük güven kaynağı olarak gördükleri Türk askerlerini sınır geçişlerinde tezahüratlarla karşılayan çocuklar, taşlarla Türk bayrağı yaparak vatan sevgilerini askerlere gösteriyorlar.

Bombardıman sesleri altında çocuk olmak VİDEO

"TÜRK ASKERLERİ OLDUĞU İÇİN KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Ailesine ait hayvanların çobanlığını yapan 17 yaşındaki Kamil Şanverdi, Türk askerinin Afrin’e müdahalesinden önce teröristlerin ilçedeki sivillere roketlerle saldırdığını hatırlatarak, “Eskiden buralara daha çok roket düşüyordu. Askerler geldikten sonra kendimi daha güvende hissediyorum. Buradan top atışlarını duyuyoruz. Sınıra yakın yerlerde hayvanlarımızı otlatıyoruz ama korkmuyoruz. Askerin hep arkasındayız, destekçileriyiz. Beni de askere şimdi götürseler giderim.” diye konuştu.

Asker kamuflajı ve şapkası takan 8 yaşındaki Mehmet Şanverdi ise kum ve toprakla yaptıkları Türk Bayrağı ile harekata katılacak olan askerleri karşıladıklarını kaydederek, “Onlar düşmanı vuruyorlar.” dedi.