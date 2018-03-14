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Bonzai içen servis şoförü direksiyon başında sızıp kaldı

İstanbul Zincirlikuyu’da, yol ortasında kalan servisin sürücüsünün fenalık geçirdiği sanıldı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri araçta bonzai buldu.

İHA | 14.03.2018 - 07:41..
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Zincirlikuyu’da sabah saatlerinde evinden çıkan Mehmet Yıldırım (44), minibüs ile taşımacılığını yaptığı şirketin çalışanlarını aldı. Çalışanları bıraktıktan sonra Yıldırım, “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı.

SÜRÜCÜLER POLİSE HABER VERDİ

Kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen sürücü, bir süre seyrettikten sonra saat 09.00 sıralarında Zincirlikuyu Köprüsü üzerine geldiğinde direksiyon başında sızdı. Yolun ortasında kalan servisin içerisindeki şoförü gören diğer sürücüler, fenalık geçirdiği düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bonzai içen servis şoförü direksiyon başında sızıp kaldı



ARAÇTA BONZAİ BULUNDU

İhbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip olay yerine geldi. Sürücünün yanına giden polis, direksiyonda sızdığını ve araç içerisinde yanar halde sigara izmariti gördü. Dakikalarca sürücüyü ayıltmaya çalışan ekipler, bir süre sonra kendi getirdi. Ancak uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen sürücü şoför mahallinden ayrılamadı. Bunun üzerine araçta arama yapan polis, kağıda sarılmış naylon poşetin içerisinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirdi.

“KULLANDIĞIM İÇİN PİŞMANIM”

Uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen Mehmet Yıldırım, “Uyuşturucu kullandım. Kullandığım için pişmanım, ilk defa oluyor. Servis sürücüsüyüm” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis memurunun telsizle haber merkezine bilgi vermesinin ardından sürücü araçtan indirildi. Polis aracına bindirilen sürücü, ifadesi alınmak üzere Kuştepe Polis Merkezine götürüldü. Servis aracı ise yine polis ekipleri tarafından emniyet otoparkına götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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