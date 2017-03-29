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Booking'in Türkiye faaliyetleri durduruldu

TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu Hollanda menşeili online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durduruldu.

29.03.2017 - 17:29
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Booking'in Türkiye faaliyetleri durduruldu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) web sitesinde yer alan açıklamaya göre, birlik tarafından birlik üyesi seyahat acentelerine karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi.

BTK'YA YAZI YAZILACAK

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2015'te açılan davanın bugünkü duruşmasında portalın, Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına ve bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) yazı yazılması kararı da çıktı.

2,5 MİLYON LİRALIK CEZA VERİLMİŞTİ

TÜRSAB; Rekabet Kurumu'na daha önce gerçekleştirdiği başvurusunda da, Booking.com şirketinin "rekabete aykırı eylemlerinden" dolayı idari para cezasına çarptırılmasını sağladığını da hatırlattı. Booking.com'a 2,5 milyon liralık ceza verilmişti.

TEBLİĞİN ARDINDAN UYGULANACAK

Portala BTK tarafından uygulanacak erişim engelinin, mahkeme kararının tebliğinin ardından uygulanması bekleniyor.

MAHKEME KARARI

Booking faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik mahkeme kararı şöyle:

Booking'in Türkiye faaliyetleri durduruldu

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