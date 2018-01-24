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Borçlarını ödeyemeyen emlakçı intihar etti

Antalya'da borcunu ödeyemeyince bunalıma giren 63 yaşındaki emlakçı Bayram K. kendini asarak intihar etti.

DHA | 24.01.2018 - 17:31..
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Antalya Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147 Sokak'taki emlak ofisinde yaşayan Emlakçı Bayram K.'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İPE ASILI HALDE BULUNDU

İki katlı işyerinin üst katını yaşam alanı olarak kullanan Bayram K.'nın emlak ofisine gelen polis, içeri girdiklerinde emlakçıyı merdiven boşluğunda iple asılı halde buldu. Sağlık görevlileri Bayram K.'nın öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayram K.'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Borçlarını ödeyemeyen emlakçı intihar etti

"BORÇLARI VARDI"

Emlak ofisinin kapısında PTT tarafından yapıştırılan ihbar notunda, Antalya 13'üncü İcra Mahkemesi'nden tebliğ çıkarıldığı bilgisi dikkati çekti. Bayram K.'yi en son 3 gün önce gördüğünü belirten komşusu İbrahim Yiğit, “4-5 yıllık esnaf dostluğumuz vardı. Birkaç farklı iş yaptı, maddi anlamda biraz zorlandı. Borçları vardı" dedi.

Borçlarını ödeyemeyen emlakçı intihar etti



Borçlarını ödeyemeyen emlakçı intihar etti

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