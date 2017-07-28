Borçlusunu cami önünde vurdu

Olay Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan Camisi önünde meydana geldi. 40 yaşındaki Mehmet A., cami önünde karşılaştığı aralarında borç- alacak anlaşmazlığı olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Tayfun S.'yi tabanca ile ayağından ve kalçasından vurarak yaraladı.





300 METRE UZAKLIKTA YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı,ş ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobiliyle kaçan Mehmet A.'yı olay yerinden 300 metre uzaklıkta yakaladı.

TABANCAYI CAMİ İÇİNE ATMIŞ

Mehmet A, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve tabancayı cami içine attığını itiraf etti. Polis suç aleti tabancayı cami içinde buldu. Olay sırasında camide kuran kursu eğitimi alan öğrenciler ise korku dolu anlar yaşadı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.











