taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.885
USD
3,8015
EURO
4,6474
ALTIN
161,33
PETR
66,6400

Borderline nedir

Borderline, kişinin güzel, başarılı hissederken ruh halinin birden değişkenlik göstermesiyle kendisini çok önemsiz biri olarak algıladığı, psikolojik bir hastalıktır.

  1. Haberler
  2. İpucu

s

Kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygularında tutarsızlık, belirgin dürtüselliğin olduğu, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan bir davranış biçimidir.

Borderline kişilik bozukluğu, bireyler dramatik ruh hali değişimleri, huzursuzluk ve şiddetli öfke gibi belirtiler gösterir. Ruh hali salınımları çoğunlukla stresli hayat koşullarına ve özellikle de kişiler arası ilişkiler ya da iç çatışmalara tepki olarak ortaya çıkar.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Sınır kişilik bozukluğunun tedavisi, genel olarak bu gibi bir kişilik bozukluğunun tedavisinde deneyimli bir terapist eşliğinde uzun süreli bir psikoterapi gerektirmektedir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Körling nedir
İskoçyalılar tarafından geliştirilen bir spor dalı olan Körling (Curling) buz üzerinde gülle kaydırma oyununa verilen isimdir.
Leydilik okulu nedir
İsviçre’de bulunan Surval Mont Fleuri Okulu, dünden bugüne birçok leydi yetiştirdi.
Diyetlerde sık yapılan 5 hata
Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, yaklaşan bahar ile birlikte kilo vermek isteyenlerin yaptıkları büyük hatalara dikkat çekti ve zayıflamanın öncelikle karar vermekten geçtiğinin altını çizdi.
Treacher Collins nedir
Treacher Collins sendromu, yüz bölgesinde ciddi kusurların meydana gelmesine neden olan genetik bozukluktur.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Basur nedir

Basur nedir

46
Yüz şekline göre makyaj: Yuvarlak yüz

Yüz şekline göre makyaj: Yuvarlak yüz

0
Çocuğunuz tatilde bilime nasıl yönelir

Çocuğunuz tatilde bilime nasıl yönelir

1
Güneşten korunma yöntemleri

Güneşten korunma yöntemleri

1
Makyajla dudak büyütme hileleri

Makyajla dudak büyütme hileleri

0
Neo Nazi nedir

Neo Nazi nedir

2
Evde mum nasıl yapılır

Evde mum nasıl yapılır

1