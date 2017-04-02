Boris Johnson'dan AB'ye Cebelitarık tepkisi

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 10 yıldır birlikte olduğu Ömür Gedik ile evlenirse ilişkilerinin bozulacağından korktuğunu söyledi.

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2016 yılı akıllı telefon satış rakamları

Türkiye'de geçen yıl 12,5 milyon akıllı telefon satılırken, bu yılın iki aylık döneminde ise satış miktarı 1,9 milyona ulaştı.