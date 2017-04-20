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Borsa'dan 47 ayın en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 22 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 92.039,38 puandan tamamladı.

20.04.2017 - 19:27
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ASD

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.235,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi ise yüzde 1,11 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BORSA 24 MAYIS 2013'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Güne artışla başlayan ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle BIST 100 endeksi, 92.116,57 puan ile 24 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kapanışa yakın 92.000 sınırına gerileyen endeks, günü yüzde 1,36 artışla 22 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 92.039,38 puandan tamamladı.

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