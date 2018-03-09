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Borusan yerli otoyu hafifletecek

Borusan Grubu, devletin öncülüğünde yürütülen yerli oto projesinde Ar-Ge gücüyle yer almak istiyor. Kompozit üründe iddialı olan Borusan, aracı hafif kılacak ve rekabet gücü kazandıracak.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 20:18..
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Dünyanın dördüncü endüstri çağında ülke ve şirketler çağı yakalama yarışı sergilerken, Borusan Grubu, Türkiye’nin yerli araba projesinde araçın hafifliğinin en temel özelliği olacağı iddiası ile kompozit ürünler üzerinde çalışıyor.

GELECEĞİN MALZEMESİ: KARBON FİBER KOMPOZİT

Şirketler ArGe çalışmalarında geleceğin malzemesi olarak görülen karbon fiber kompozitlere büyük önem veriyorlar. Bu konuyu faaliyet alanlarında önceliği olarak belirleyen Borusan Grubu, Fransa’da düzenlenen kompozit fuarı JEC World 2018’e katıldı.

MURAT YILDIRIM: BU ÜRÜN YERLİ OTODA KULLANILIRSA SEKTÖR UÇAR

Fuarda gazetecilere bilgi veren ve sorularını yanıtlayan Borusan ArGe Genel Müdürü Murat Yıldırım, Türkiye’nin tasarlayacağı yerli arabanın en büyük özelliğinin çağın gerektirdiği kompozit özelliklere sahip olması ve bu konuda iddialı olması gerektiğini söyledi.

Borusan yerli otoyu hafifletecek

Yerli araba üretimi projesinde yer almadıklarını ancak araçta kullanılacak malzemenin geliştirilmesiyle yakından ilgilendiklerini ifade eden Yıldırım, “Yerli oto daha baştan planlanırken kompozit malzeme dikkate alınmalı. Yerli otoda bu ürünler kullanılırsa sektör uçar" dedi.

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