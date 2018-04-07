taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,15
PETR
67,0400

Boş araziye atılan Atatürk büstüne soruştuma

Kırşehir'de, Mucur karayolu kenarındaki boş araziye atılmış bir Atatürk büstü bulundu.

DHA | 07.04.2018 - 15:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kırşehir-Mucur yolu kenarında dün bir vatandaş, arazide Atatürk büstü bulduğu ihbarında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekibi bölgeye gitti. Jandarma ekibi bulunan Atatürk büstü ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

"BU SALDIRIYI KINIYORUZ"

Durumu öğrenerek bölgeye gelen CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, Atatürk büstünü boş araziye atılmasına tepki gösterdi.

Zengin, "Kırşehir’de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Atatürk'e yapılan bu saldırı tüm şehitlerimize yapılmış bir saygısızlıktır. Sağduyulu olmak lazım. Bu saldırıyı kınıyoruz, faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri zarar görmüş ve yere atılmış Atatürk büstünü bulunduğu yerden kaldırdı. Öte yandan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Boş araziye atılan Atatürk büstüne soruştuma

Boş araziye atılan Atatürk büstüne soruştuma

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı
Başbakan Yıldırım, bir kuşbeyi tarafından henüz yavru iken yakalanıp eğitilen kartalı koluna alarak fotoğraf çektirdi.
Ankara'da FETÖ'nün hücre evine baskın
FETÖ'nün öğrenci yapılanması sorumlusu oldukları belirlenen 3 kadın zanlının saklandığı ve gaybubet evine operasyon düzenlendi.
İBB'de 21 bin 978 taşeron işçi kadroya hak kazandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri bünyesinde çalışan 21 bin 978 taşeron işçinin kadro almaya hak kazandığı bildirildi.
Türk bayrağını çöpte bulan temizlik işçisi
Çanakkale'de belediyenin temizlik işlerinde çalışan bir kişi, çöpte bulduğu yıpranmış Türk bayrağını önce öptü, sonra da güzelce katlayarak cebine koydu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti

İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti

25
Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

157
Sıla Okan Can Yantır'la görüntülendi

Sıla Okan Can Yantır'la görüntülendi

53
Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

225
İdlib'de 9. gözlem noktası kuruluyor

İdlib'de 9. gözlem noktası kuruluyor

29
Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği futbolcular

Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği futbolcular

27
Yunanistan: Yalnız değiliz

Yunanistan: Yalnız değiliz

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM