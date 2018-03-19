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Boş araziye inşaat atığı döken sürücü suçüstü yakalandı

Bursa'da jandarma ekipleri, boş araziye inşaat atığı döken kamyon sürücüsünü suçüstü yakaladı. Kameraya yansıyan görüntülerde sürücü ve firma sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA | 19.03.2018 - 14:39..
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Mudanya ilçesi Hasköy, Balabancık, Yaylacı ve Çekrice mahallelerindeki boş arazileri moloz ve inşaat malzemeleri atıldığını tespit etti.

İNŞAAT ATIĞI DÖKERKEN SUÇÜSTÜ

Yapılan operasyonda sürücü boş araziye inşaat atıklarını dökerken suçüstü yakalandı. Şirket yetkilileri ve araç sürücüsü hakkında 2862 sayılı çevre kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanan evraklar işlem yapılmak üzere Mudanya Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı 'çevrenin kasten kirletilmesi' sebebi ile adli işlem başlattı.

Boş araziye inşaat atığı döken sürücü suçüstü yakalandı VİDEO

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