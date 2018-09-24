taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.16605
Euro
7.28885
Altın
1201.2005
Borsa
98415.86
Gram Altın
239.213

Boş senede imza atan adamın borcu dörde katlandı

Zonguldak'da geçtiğimiz haziran ayında aldığı 6 bin TL karşılığında boş senede imza atan İsmail Korkmaz, kısa zaman içerisinde borcunun 24 bin lira olduğu anladı.

İHA | 24.09.2018 - 15:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Alaplı ilçesinde ikamet eden İsmail Korkmaz maddi sıkıntı yaşayınca bir arkadaşının İstanbul Bağcılar ilçesinde bir şirket tarafından borç alınabileceği tavsiyesi üzerine görüşme gerçekleştirdi.

"3 AYDIR MAAŞIMI ALAMIYORUM"

V.Ç. aracılığıyla Bağcılar’da bulunan bir firmanın yetkililerinden 6 bin lira para aldığını karşılığında da boş senede imza attırıldığını anlatan İsmail Korkmaz , “V.Ç. aracılığıyla İstanbul 11. İcra Dairesine gittik. Burada tanımadığımız kişiler tarafından sadece taahhüt ediyor musunuz diye evrakı okutmadan imzalattırdılar. Sonra buradan Bağcılar ilçesinde bulunan otomotiv, turizm şirketinde yine okutturmadan imza atarak elimize 6 bin TL verdiler.

Daha sonra bankaya maaş almaya gittiğimizde emekli maaşımıza tamamen el konulduğu öğrendik ve 3 aydan beri hiç maaşımızı alamıyoruz. Yetkililerden bizlere yardım etmelerini istiyoruz. Daha önceden bankalara borcumuz vardı, onları ödeyemez duruma geldik.” diye konuştu.

Boş senede imza atan adamın borcu dörde katlandı

"E-DEVLET ŞİFRESİNİ İSTEDİLER"

"6 bin lira karşılığında benden e-devlet şifresini istediler ve boş kağıda imza attım” diyen İsmail Korkmaz, “Buna karşılık 24 bin lira borçlandım. Maaşımın tamamını 3 aydan beri kesiliyor ve mağdurum. Daha da ne olacağı belli değil. Bu konuda mahkemeye başvuruda bulundum ve sonucu bekliyorum. Bu durum yüzünden iyice psikolojimiz bozuldu. Çalışmayı seven bir insanım. Çalıştıkça başıma bunlar geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Aile Huzurumuz bozuldu. Boş bir kağıt bizim hayatımız kararttı” şeklinde konuştu.

Boş senede imza atan adamın borcu dörde katlandı VİDEO


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Otomotilde ÖTV düzenlemesi

231
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

38
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

186
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

150
Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

145
Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı

Fatih Terim, Akhisarlı taraftarlarla kapıştı

208
Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM