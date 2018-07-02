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Boşanma davası açan kadına 'eski sevgili' engeli

Yargıtay sık sık eski sevgilisini anlatıp, "Onunla evlenseydim daha mutlu olacaktım" diyen kadına boşanma davası açan kocayı haklı buldu.

İHA | 02.07.2018 - 10:12..
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BOŞANMA

Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin birbirlerine karşılıklı açtıkları boşanma davasında yerel mahkeme kadını haklı gördü.

Temyize giden dava dosyasında Bölge idare Mahkemesi de erkeğin kusurlu olduğunu belirterek davalı davacı erkeğin boşanma davasının reddine, davacı davalı kadının kadının davasının kabulüne karar verdi.

YARGITAY ERKEĞİ HAKLI BULDU

Dava dosyasındaki detayları inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi erkeğin mahkemece kabul edilen kusurlarının yanında kadının sürekli eski sevgilisini anlatıp "onula evlenseydim daha mutlu olacaktım" demesinin de aile birliğini temelden sarstığını, bunun için boşanma sebebi sayılıp temyize giden davanın bozulup ve erkeğin açtığı boşanma davasının kabul edilmesine karar verdi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Yargıtay’a giden dava dosyasını inceleyen 2. Hukuk Dairesi ise "Yapılan yargılama ve toplanan delillerden erkeğin mahkemece kabul edilen kusurları yanında kadının sık sık eski sevgilisinden bahsettiği, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu, eski sevgilisiyle evlenmiş olsaydı daha mutlu olacağını söylediği anlaşılmaktadır. Bu halde, taraftar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında erkek dava açmakta haklıdır. O halde erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır." dedi.

Yargıtay temyiz edilen hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.

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