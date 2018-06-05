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Boşanmak isteyen eşini 4 kurşunla öldürdü

Kırklareli'nin Apullu ilçesinde yaşayan Cüneyt Ü., boşanmak üzere olduğu eşini vurarak öldürdü.

DHA | 05.06.2018 - 23:36..
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22 yaşındaki genç kadın Neşe Ü., eşi Cüneyt Ü.'den boşanmak istedi. Babasının evine giden Neşe Ü., akşam saatlerinde gelen eşi ile tartıştı. Yanında silahı bulunan Cüneyt Ü., boşanmak isteyen eşini vurdu.

Boşanmak isteyen eşini 4 kurşunla öldürdü


4 EL ATEŞ ETTİ

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk sahibi Cüneyt-Neşe Ü. çifti arasındaki geçimsizlik iddiaya göre, boşanma aşamasına geldi. Bunun üzerine Neşe Ü., bir kaç gün önce Alpullu beldesinde yaşayan kayınvalidesi Fatma, kayınpeder Fevzi Ü.'nün yanına geldi. İstanbul'da nakliyat firması bulunan Cüneyt Ü. de bu akşam saatlerinde karısının bulunduğu anne ve babasının evine geldi.

Çift arasında boşanma davası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp balkona taşındı. Cüneyt Ü., balkonda eşi Neşe Ü.'ye üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp 4 el ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde öldü. Cüneyt Ü. ise cinayetin ardından İstanbul plakalı otomobille evden ayrılıp kayıplara karıştı.

EMNİYET PEŞİNE DÜŞTÜ

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Neşe Ü.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cinayetin ardından kaçan Cüneyt Ü.'nün yakalanması için jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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