Bosna Hersek’teki TMV okulu öğretmen alımına başladı

Mayıs ayında başlayan öğrenci kayıtlarına Bosna Hersekli ailelerin büyük rağbet gösterdiği Maarif Okulları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

YETKİLİ KURUM VURGUSU

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) binasında bugün düzenlenen öğretmen mülakatları dolayısıyla açıklamada bulunan TMV Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır, 2016'nın haziran ayında kurulan vakfın, Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında eğitim faaliyeti yapmaya tek yetkili kurum olduğunu anımsattı.

ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE

Bosna Hersek’e büyük bir kampüsle girdiklerini belirten Salih Sağır, burada anaokulundan lise son sınıfına kadar eğitim verileceğini söyledi. Sağır, eylül ayında başlayacak dersler için öğretim kadrosu hazırladıklarına belirterek, "Bir haftalık süre içerisinde öğretmen ve idari personel için 600’e yakın başvuru oldu. Dört gündür, yoğun bir şekilde İstanbul’dan gelen uzmanlarımız ve daire başkanlarımızla birlikte bu seçimleri yapıyoruz. Çok dikkat etmeye çalışıyoruz, çünkü eğitimin önemli başlıklarından bir tanesi eğitimciler." diye konuştu.