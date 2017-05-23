Boşnak vekil çocuklarının kaydını FETÖ okullarından sildi

Kosova'nın Boşnak asıllı milletvekili Duda Balje, 15 Temmuz sonrası çocuklarının kaydını FETÖ irtibatlı okullardan sildirmesine ilişkin ayrıntıları anlattı.

"ÜLKEDEN AYRILMAMI İSTEDİLER AMA BEN KABUL ETMEDİM"

Balje, darbe girişimi sırasında ailesiyle Türkiye'de olduğunu belirterek, "Bir şeyler olduğunu fark ettik ama ne olduğunu anlayamadık. Tur şirketinden aradılar ve politik bir kişi olduğum için ülkeden ayrılmamı istediler ama ben kabul etmedim. Tedirgin de olmadık." dedi.

"ÇOCUKLARIMIN ÜÇÜ DE GÜLEN ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI OKULDA OKUYORDU"

Darbe girişiminde bulunanların FETÖ üyesi olduklarının açığa çıkmasının ardından Kosova'ya döndüğünü ifade eden Balje, "Çocuklarımın üçü de Gülen örgütü ile irtibatlı Mehmet Akif Kolejlerinde okuyordu. En büyük oğlum o yıl mezun olmuştu ancak kızım kolejin lise bölümü ikinci sınıfta, küçük oğlum da ilkokul üçüncü sınıfta eğitimini sürdürüyordu." diye konuştu.

"ERDOĞAN BENİM İÇİN SİYASİ BİR İDOLDÜR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olduğunu aktaran Balje, "Sayın Erdoğan, benim için siyasi bir idoldür. Kendi söylemlerim için onun sözlerinden örnek alırım hep. Döner dönmez Kosova'ya, eşimle birlikte çocuklarımızın kaydını almaya karar verdik ve okula gittim." dedi.

"ÇOCUKLARIMI FETÖ OKULLARINDAN ALDIM, DEVLET OKULLARINA KADETTİRDİM"

Dude Balje, "Türkiye'ye çok bağlı olduğum için darbe girişiminde bulunmalarını asla kabul edemedim. Türkiye'ye olan büyük saygımdan, eşimle karar vererek çocuklarımın kaydını FETÖ okullarından aldım. Çocuklarım şimdi devlet okullarında eğitimlerini sürdürüyor." dedi.

"BİRÇOK KİŞİ ÇOCUKLARININ KAYDINI SİLDİRDİ"

Balje, çocuklarının kaydını sildirmesinin ardından ailesinden de 9 velinin çocuklarının kaydını söz konusu okullardan aldığına dikkati çekerek, "Aile üyelerimize hiçbir şey söylemedim. Benim için 'O almışsa bir bildiği vardır' deyip kayıtları sildirmişler. Ayrıca Kosova halkından da birçok kişi kayıtlarını o okullardan sildirdi. Sadece onlarla ticari ilişkileri olan birkaç kişinin çocuğu kaldı okullarda." şeklinde konuştu.

Balje, "Ben bir ebeveyn olarak çocuklarımı orada bırakmadım ancak Gülen'in kolejlerine buranın Eğitim Bakanlığından çok büyük destek var. Bundan utanıyorum. Bir dönem kapatılacaklarını düşünmüştük ancak siyasilerle çok sıcak olduklarına dair izlenimlerimiz var, biz de ilişkimizi kestik." diye konuştu.

"SÖZ KONUSU KOLEJİ HERKES TÜRK KOLEJİ OLARAK BİLİYORDU"

Milletvekili Balje, söz konusu koleji daha önce herkesin "Türk okulu" olarak bildiğine işaret ederek, "Türkiye terör örgütü diye ilan etmişse bizim için artık Türk okulu değildir. İsmi olabilir. Birine hangi okula gittiğini sorduğumda 'Türk okuluna gidiyorum.' deyince ona 'Türkiye düşmanı onlar, niye hala Türk okulu diyorsun' diye söyleniyorum." ifadelerini kullandı.