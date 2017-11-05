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Bostancı'da minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Bostancı'da D-100 Karayolu üzerinde Kadıköy istikametinde bir midibüs devrildi.
05.11.2017 - 06:02
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Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.
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