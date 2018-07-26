taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.512
USD
4,8241
EURO
5,6599
ALTIN
190,51
PETR
74,3800

Bozcaada'da geleneksel Ayazma Panayırı

Ayazma Manastırı'nda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Gökçeada'nın yanı sıra yurt dışından gelen Ortodoksların da katılımıyla dini tören düzenlendi.

AA | 26.07.2018 - 11:41..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Halk arasında ''Ayazma Panayırı'' olarak bilinen etkinlik dolayısıyla, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu.

Her yıl 26 Temmuz'da Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal Aya Paraskevi Günü dolayısıyla ayin gerçekleştirdi.

Bozcaada'da geleneksel Ayazma Panayırı

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERE DUA EDİLDİ

Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan geleneksel etkinliği Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti. Törende, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis de hazır bulundu.

Törene, çok sayıda Rum Ortodoks cemaati üyesi katıldı.

Bu yılki törende Yunanistan'ın Atina kentinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için dua edildi, panayırın eğlence bölümleri de programdan kaldırıldı.

Bozcaada'da geleneksel Ayazma Panayırı

AYAZMA PANAYIRI

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık oluyor. Paraskevi'nin babası durumu fark edince kızını Ayazma'da sıkı göz hapsine alıyor.

Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe'ye doğru bakar, derin derin iç geçirip rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek ister. Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşur. Onlar kavuşamıyor ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına dua edeceklere dilek pınarı yapılıyor.

Bozcaada'da geleneksel Ayazma Panayırı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

128
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

72
Torba teklifte sağlık sektörü için karar

Torba teklifte sağlık sektörü için karar

42
İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

588
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

123
CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

100
3 bin 320 hakim ve savcı hakkında karar alındı

3 bin 320 hakim ve savcı hakkında karar alındı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM