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Bozcaada'da yasak sahada balık avlayanlara ceza

Bozcaada etrafında yasak sahada avlanan teknelere 25 bin lira ceza kesildi.

DHA | 23.07.2018 - 13:28..
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada etrafında yasak sahada avlanan trol teknelerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Tekne sahiplerine toplamda 25 bin TL para cezası kesildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, pazar günü 01.30- 04.00 saatleri arasında, Bozcaada sularında sık sık yasak sahada avlandıkları ileri sürülen ve bu nedenle balıkçıların tepkisini çeken trol teknelerine operasyon düzenledi.

Bozcaada'da yasak sahada balık avlayanlara ceza

TEKNE SAHİPLERİNE 25 BİN LİRA CEZA

Tekne sahiplerine toplam 25 bin TL para cezası kesilirken, içindeki su ürünlerine ve av malzemelerine el konulduğu öğrenildi. Ayrıca teknelerin izin belgelerinin de iptal edildiği aktarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Adalı balıkçılar ile yapılan toplantı ve istişareler sonucunda kaçak avlanmaya yönelik operasyonların süreceği belirtildi.

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