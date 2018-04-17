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Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL, erken seçim ve Ege krizi hakkında açıklamalarda bulundu.

AA | 17.04.2018 - 20:51..
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MGK'da alınan OHAL'in uzatılması tavsiye kararını görüşmek için toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"OHAL 3 AY DAHA UZATILDI"

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararına uyarak, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve TBMM Başkanlığına gönderdi. Eğer TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır.

Olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİR ARAYA GELECEK

Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim.

"EGE'DE TATSIZ HADİSELER OLABİLİR"

Ege'de bulunan adalarla ilgili ihtilaflı olan konular çok nettir. Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yumması izin vermesini kimse Türkiye'den beklemelidir. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa o hesap Ege Denizi'nin içinde batar gider.

Ege Denizi'nde ve adalarında istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provokatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir. Bunu önlemenin yolu Yunanistan tarafının yaptığı çocuksu, provokatif hareketleri tekrarlamamasıdır."

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