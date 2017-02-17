Bozdağ: CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmemesi samimi değil

Bozdağ, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

"BEKLENMEDİK KARAR"

CHP'nin, Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmeme kararının sorulması üzerine Bozdağ, CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurmamasını beklemediğini söyledi.

"BU KADAR YÜKSEK PERDEDEN KONUŞUP NEDEN VAZGEÇTİLER"

Bozdağ, CHP'nin anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarını ve TBMM'de yaşananları hatırlatarak, "Merak ettiğim şey şu, CHP bu kadar yüksek perdeden, en üst düzey temsilcileri vasıtasıyla 'Biz bu işi Anayasa Mahkemesine götüreceğiz.' deyip de sonradan neden vazgeçtiler? Bunu Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve yetkililerine sormak lazım. Bundan önce de benzer şeyler oldu, her değişikliği Anayasa Mahkemesine götürdü. Bu bir ilk. Benim şahsi değerlendirmem şu, onlar ne der bilmem, burada Anayasa Mahkemesine götürülecek bir husus yok. Anayasa Mahkemesine götürülmüş olsaydı, mahkemenin bu davayı reddedeceği gün gibi ortada." ifadelerini kullandı.

"HESABA DAYALI DÖNÜŞ"

CHP'nin, Anayasa Mahkemesine gitmekten vazgeçmesinin "samimi bir dönüş olmadığını, hesaba dayalı olduğunu" değerlendiren Bozdağ, bu konuda halkın hakemlik yapacağını belirtti.

'KABİNE GİRER' DİYE BİR KURAL OLMADIĞINI HATIRLATTI

Bir soru üzerine Bozdağ, TBMM'deki oylamaların gizliliğine ilişkin iç tüzükte hükümler bulunduğunu hatırlatarak, "Kabine girer" diye bir kural bulunmadığına dikkati çekti. Bakan Bozdağ, esas olanın oyun gizli kullanılması olduğunu, milletvekilinin oyunun rengini göstermeden gizli oy kullanabileceğini ifade etti.

Kabine girmeden de gizli oy kullanabileceğini savunan Bozdağ, kabine girmeyi şart koşan bir tüzük hükmünün ya da uygulamanın bulunmadığını belirtti.

"ANAYASA MAHKEMESİ REDDEDERDİ"

Bekir Bozdağ, anayasa değişikliğinin TBMM'deki oylanmasında gizliliğin ihlal edilmediğini değerlendirerek, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi, gitmiş olsaydı, hem gizlilik bakımından hem de şekil şartlarına ilişkin anayasanın koyduğu kural bakımından bunu reddederdi. Çünkü her şey anayasanın öngördüğü usule ve şekil şartlarına uygun olarak yapıldı. O yüzden CHP gitmekten vazgeçti. Eğer gitseydi tabii bu aleyhine kullanılacaktı. Anayasa Mahkemesi reddedince mahkeme reddetmiş olacaktı. Şimdi bunun aleyhine kullanılmasının önüne geçmiş oldu kendi açısından. Millete güvendiğini söyleyerek vatandaştan da olumlu bir not alabileceğini hesap ediyor. Bunun değerlendirmesini vatandaşımız yapacak. CHP'nin, gerekçesi ne olursa olsun Anayasa Mahkemesine müracaattan vazgeçmesini olumlu görüyorum ama samimi bir vazgeçme değil."

Anayasa değişikliğinin TBMM'deki oylanması sırasında oyunu kimseye göstermediğini, gizli kullandığını ancak kabine girmediğini hatırlatan Bozdağ, önemli olanın oyun gizli kullanılması olduğunu kaydetti.

"ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Referandumda "evet", "hayır" demenin demokratik bir hak olduğunun altını çizen Bozdağ, AK Parti'den kimsenin "hayır" diyenlere terörist demediğini söyledi.

Bozdağ, "AK Parti 'hayır' diyeni terörist diye damgalıyor." şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldığını, bununla "hayır" cephesinin çoğaltılmasının amaçlandığını belirtti.

"Evet" yönünde irade beyanında bulunanlara yönelik tepkileri anımsatan Bozdağ, "Evet kampanyasına katılanları linç yapıyorlar. Sporcular, sanatçılar dediler, neler yaptılar. Acayip bir mahalle baskısı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, soru üzerine, "Hayır" dediği için gözaltına alınanın veya tutuklananın bulunmadığını bildirdi.

"HAYIR DEDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINMIŞ VARSA GÖREVİ BIRAKIRIM"

"Bir tane 'hayır' dediği için gözaltına alınmış varsa ben bugün, bu görevden ayrılırım. Yok öyle bir şey, yok öyle bir örnek. Şimdi ne yapılıyor, birtakım kurgular var. Başka başka eylemler var, başka şeyler var. Oradan çıkılıyor deniliyor ki bu adam 'hayır' dedi, gözaltına alındı." şeklinde konuşan Bozdağ, bunun yalan olduğunu ve bir algı operasyonu yapıldığını kaydetti.