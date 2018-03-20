Bozdağ: Harekat Kürtlere karşı değil teröristlere karşı

ABD'nin odak değiştirmek ve Zeytin Dalı Harekatı'nı dünya kamuoyunda kötülemek üzerinde yaptığı açıklamaya değinen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Afrin'deki operasyonun Kürtlere karşı değil terör örgütlerine karşı yapıldığını vurguladı.

"SİVİLLERE ZARAR VERİLMEMİŞTİR"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir; terör örgütlerine karşı bir harekattır. Harekatta sivillere zarar verilmemiş; su, gıda, ilaç ve benzeri ihtiyaçlara erişimine engel olunmamıştır."

"BU İDDİA TEMELSİZ VE YALANDIR"

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiasının temelsiz ve yalan olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE BİLDİĞİ DOĞRU YOLDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan bir askeri harekatı başarıyla yürüttüğünü vurgulayan Bozdağ, "Türkiye’yi takdir etmesi gerekenlerin; hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir." şeklinde konuştu.