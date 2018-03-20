taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.450
USD
3,9443
EURO
4,8666
ALTIN
166,82
PETR
66,6400

Bozdağ: Harekat Kürtlere karşı değil teröristlere karşı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." dedi.

AA | 20.03.2018 - 08:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

d

ABD'nin odak değiştirmek ve Zeytin Dalı Harekatı'nı dünya kamuoyunda kötülemek üzerinde yaptığı açıklamaya değinen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Afrin'deki operasyonun Kürtlere karşı değil terör örgütlerine karşı yapıldığını vurguladı.

"SİVİLLERE ZARAR VERİLMEMİŞTİR"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir; terör örgütlerine karşı bir harekattır. Harekatta sivillere zarar verilmemiş; su, gıda, ilaç ve benzeri ihtiyaçlara erişimine engel olunmamıştır."

"BU İDDİA TEMELSİZ VE YALANDIR"

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiasının temelsiz ve yalan olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE BİLDİĞİ DOĞRU YOLDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan bir askeri harekatı başarıyla yürüttüğünü vurgulayan Bozdağ, "Türkiye’yi takdir etmesi gerekenlerin; hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Van'da terör operasyonu: 19 gözaltı
Van'ın Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı
Mehmetçik'ten Türkiye'ye mesaj
Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten Mehmetçik Türk halkına selam gönderdi.
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın arkadaşına bıraktığı vasiyetinde, "Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler." dediği öğrenildi.
Deniz Baykal bugün yurda dönüyor
Beynindeki damar tıkanıklığı nedeni ile 51 gün yoğun bakımda kalıp tedavi için Almanya'ya giden Deniz Baykal, Erdoğan'ın talimatıyla Almanya'ya gönderilen ambulans uçakla ülkeye dönecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

26
BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

15
Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

Dışişleri Bakanlığı: BAE'nin kimlere hizmet ettiği belli

65
Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

74
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

22
Milliler Riva'da toplandı

Milliler Riva'da toplandı

15
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM