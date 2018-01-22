Bozdağ: Zeytin Dalı Harekatı meşrudur

Çankaya Köşkü'nde saat 16:35'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

"OPERASYON MEŞRUDUR"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Her devletin, halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Zeytin Dalı Harekatı meşrudur. Türkiye de bu hakkını kullanmaktadır. Hedef terör örgütlerinin barınakları, silahları, üstleridir. Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir. TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sivillere zarar gelmemesi için büyük bir itina ile harekatı sürdürecektir. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir.





OPERASYON KÜRT KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK DEĞİL

Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı yapılan bir harekat değildir. Bu harekat, Arapları, Türkleri terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı'na Türk milletinin desteği tamdır. Bu harekat vesilesi ile aziz milletimiz bir olmuştur. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin, STK'nın ve medyamızın harekata verdiği desteği taktir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Bölge terörden arındırıldıktan sonra harekat hedefine ulaşmış olacaktır.

HAREKAT BİR ZORUNLULUKTUR

Buradaki DEAŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz. Bu vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması. Plandaki hedefler bir bir gerçekleştirilecektir. Harekat gelinen noktada, Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur"

