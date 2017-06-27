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Brad Pitt Avustralyalı Model Macpherson ile aşk yaşıyor

Angelina Jolie ile büyük ses getiren ayrılığının ardından Brad Pitt, Avustralyalı Model Elle Macpherson ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde

27.06.2017 - 10:38
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Brad Pitt Avustralyalı Model Macpherson ile aşk yaşıyor

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt'in, eşi Angelina Jolie ile ayrılığı sonrasında aşkı Avustralyalı model ve oyuncu Elle Macpherson'da bulduğu konuşuluyor

GECE KULÜBÜNDE EĞLENDİLER

Avustralya'da yayımlanan magazin dergisi New Idea, 53 yaşlarında olan Pitt ile Mcpherson'ın Hollywood'daki bir gece kulübünde samimi şekilde görüldüğünü iddia etti.

"RANDEVUYA ÇIKMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLARDI"

Dergi, ismi açıklanmayan kaynağın "Gerçekten çok samimiydiler, özel bir randevuya çıkmış bir çift gibi görünüyorlardı. Macpherson, Pitt'in koluna dokunuyordu. Pitt ise Macpherson'ın söylediği her şeye gülüyor ve ona doğru eğiliyordu" ifadelerine geniş yer verdi.

MODEL, MİLYARDER EŞİNDEN YENİ AYRILDI

Macpherson'ın geçtiğimiz haftalarda milyarder eşi Jeff Soffer'dan ayrıldığı duyurulmuştu.

İşte Brad Pitt'in yeni gözdesi;

Brad Pitt Avustralyalı Model Macpherson ile aşk yaşıyor

Brad Pitt Avustralyalı Model Macpherson ile aşk yaşıyor

Brad Pitt Avustralyalı Model Macpherson ile aşk yaşıyor

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