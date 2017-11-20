Brent petrolün varil fiyatı 62,6 dolar

Cuma günü 61,37 dolardan güne başlayan ve en yüksek 62,89 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,66 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.21 itibarıyla yüzde 0,07 azalışla 62,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 56,77 dolardan alıcı buldu.

SONDAJ KULESİ SAYISI DEĞİŞMEDİ

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi açısından gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, petrol sondaj kule sayısı 13-17 Kasım haftasında 738'de sabit kaldı.

HAM PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

Geçen hafta ABD'de haftalık ham petrol stoklarının beklenenden fazla artış göstermesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrolde talep tahminini düşürmesi, fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturmuştu. Ancak ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında değişiklik olmamasıyla birlikte küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

Brent petrolde teknik olarak 62,65 ile 62,71 dolar aralığının direnç, 62,53 ile 62,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.