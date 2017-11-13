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Brent petrolün varili 63 dolar oldu

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 63,52 dolarda yatay seyrediyor.

13.11.2017 - 09:42
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Cuma günü 63,79 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,25 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 63,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,36 azalarak 63,52 dolardan işlem görmeye başladı.

YATAY SEYİRDE İZLİYOR

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 56,80 dolardan alıcı buldu. Uzmanlar, ABD'de artan petrol kuyusu sayısı ve kaya petrolü üretimindeki artış ihtimalinin etkisiyle yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarının baskılanarak, 63 dolar düzeyinde yatay seyir izlediğini kaydetti.

Öte yandan, petrol piyasasında hafta içinde ABD'de açıklanacak stok verileri takip edilecek. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 63,58 ile 63,62 dolar aralığının direnç, 63,50 ile 63,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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